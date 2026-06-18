Raspored utakmica Svetskog prvenstva za četvrtak: Počinje drugo kolo, BiH vreba svoje šanse

Radio 021 pre 1 sat  |  Danas
Raspored utakmica Svetskog prvenstva za četvrtak: Počinje drugo kolo, BiH vreba svoje šanse

Na Svetskom prvenstvu u fudbalu stigao je i osmi dan.

Ovo je početak drugog kola, a imaćemo priliku da gledamo četiri meča, piše Danas. Grupa A Češka - Južna Afrika (18h) Česi su na startu poraženi od Južne Koreje 2:1, a njihov rival od Meksika (2:1), pa sad imaju šansu za popravni. Grupa B Švajcarska - Bosna i Hercegovina (21h) Švajcarska ulazi kao favorit u ovaj meč, ali i Bosna i Hercegovina vreba svoje šanse. Grupa B Kanada - Katar (ponoć) Domaćin nije uspeo da slavi protiv Bosne u prvom kolu i sada im je
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