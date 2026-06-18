Kejn: Dali smo pun gas u drugom poluvremenu

“Mislim da je ovo bila utakmica od dva različita poluvremena.

U prvom poluvremenu smo bili okej. Bili smo jako razočarani što smo primili gol na način na koji smo ga primili. Mislio sam da smo posustali. Svaka čast selektoru (Tomasu Tuhelu), održao nam je govor na poluvremenu i rekao da ako izgubimo, gubimo na naš način, i mislim da smo to videli po načinu na koji smo izašli u drugom poluvremenu. Dali smo ‘pun gas’ i oni nisu mogli da žive sa tim. Svaka čast svima na prvoj utakmici na turniru”, naveo je Kejn, a preneo