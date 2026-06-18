Poslanici u Skupštini o pravosudnim zakonima, slučaju Senjak, sednici o poverenju Vladi

Radio sto plus pre 24 sata
Poslanici u Skupštini o pravosudnim zakonima, slučaju Senjak, sednici o poverenju Vladi

Predsednica parlamenta Ana Brnabić nešto pre 14 sati, odredila je jednočasovnu pauzu.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević, govoreći o izmeni pravosudnih zakona, navela je da je laž “alat koji neko koristi kako bi pokušao da promeni stvarnost u očima drugih ljudi”. “Ono što juče i danas predstavnici vlasti pokušavaju je baš to – da vam njihovu paralelnu stvarnost prikažu kao istinu. U januaru su izmene pravosudnih zakona opisivali kao fantastične, ali su i ove sada, o kojima raspravljamo, a koje vraćaju stanje na ono pre tih
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