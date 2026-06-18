Memorandum o razumevanju stupio na snagu, Tramp stavio potpis

RTS pre 25 minuta
Memorandum o razumevanju stupio na snagu, Tramp stavio potpis

Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski, Memorandum o razumevanju između SAD i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom moreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obe strane potpisale su elektronskim putem, potvrdio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai, prenela je Al Džazira. Dodao je da neće biti organizovana ceremonija potpisivanja

05:55 Tramp potpisao Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata Američki predsednik Donald Tramp potpisao je Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između SAD i Irana zvanično su potpisali predsednici obe strane, javili su iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageija. Prethodno je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid
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