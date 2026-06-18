Tramp negira da će SAD isplatiti 300 milijardi dolara Iranu; Modžtaba Hamnei kaže da je odobrio sporazum sa Vašingtonom

Memorandum o razumevanju između SAD i Irana je stupio na snagu, nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan. Predsednik SAD Donald Tramp odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o "lažnim vestima". Sa druge strane, vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei saopštio je da je odobrio Memorandum, iako je imao rezerve, nakon što je dobio uveravanja da će prava i interesi Irana biti zaštićeni.

21:47 Teheran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuz Iran je uveo privremeni režim tranzita za trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prema kojem brodarske kompanije moraju unapred da podnesu zahtev za prolaz nadležnom organu, Upravi Persijskog zaliva (PGSA), dok u prvih 60 dana neće biti naplaćivane takse, a troškove će snositi iranska vlada, saopštio je Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost te zemlje. U saopštenju se navodi