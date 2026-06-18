Treće pojačanje u danu za Partizan - u Humsku stigla nova "devetka"

RTS pre 4 sati
Treće pojačanje u danu za Partizan - u Humsku stigla nova "devetka"

Dres sa brojem devet, koji su kroz istoriju nosili mnogi veliki fudbaleri Partizana, u novoj sezoni nosiće Erik Kojzek, mladi reprezentativac Austrije, objavio je klub iz Humske na svom sajtu.

Kojzek u Partizan dolazi iz austrijskog bundesligaša Volfsbergera na jednogodišnju pozajmicu, uz ugovornu opciju otkupa po isteku pozajmice. Rođen je 2006. godine u Slovenj Gradecu, poseduje austrijsko i slovenačko državljanstvo i nastupa na poziciji centarfora. Reč je o mladom napadaču koji je prethodnih sezona nosio dres Volfsbergera, a trenutno je član mlade reprezentacije Austrije. "Čuo sam mnogo lepih stvari o Partizanu, atmosferi i navijačima. Volim napadački
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