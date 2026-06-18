Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima

RTS pre 1 sat
Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima. Načinjen je istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predlogom zakona uvodi se pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, navodi se u saopštenju Vlade. Dodaje je se da je cilj novih rešenja je unapređenje materijalnog i socijalnog položaja porodica koje zbog brige o svojim najbližima nisu u mogućnosti da ostvare redovno zaposlenje Zakonom su precizno definisani uslovi za sticanje i
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