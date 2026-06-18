Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima, čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istakla je da je reč o jednom od