Nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije danas u 10 časova

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije danas u 10 časova

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova vanredno zasedanje, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije.

Poslanici vode objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a najviše pažnje tokom današnje rasprave izazvale su izmene seta pravosudnih zakona. Poslanici razmatraju predloge izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Na dnevnom redu
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