Sobjanin: Najveći napad ukrajinskih snaga na Moskvu oboreno probližno 180 dronova

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Sobjanin: Najveći napad ukrajinskih snaga na Moskvu oboreno probližno 180 dronova

MOSKVA - Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je saopštio jutros da je od početka dana neutralisano približno 180 ukrajinskih dronova koji su se približavali ruskoj prestonici.

Sobjanjin je rekao i da se operacije protivvazdušne odbrane nastavljaju, prenosi RIA Novosti. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u poslednje dve godine, objavio je ranije Sobjanjin. Prethodno najveći broj, 81 oborena bespilotna letelica, zabeležen je 17. maja, prenela je ruska agencija TAS. Ranije danas ruske vlasti su saopštile da je nekoliko ukrajinskih dronova napalo Moskovsku rafineriju nafte i da se posledice tog napada
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