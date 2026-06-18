U Novom Sadu zadržana dva lica zbog zloupotrebe ličnih podataka, osumnjičen i policijski službenik

NOVI SAD - Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je određeno zadržavanje do 48 časova S. A. zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika i krivičnog dela Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. Krivičnog zakonika i B.Š. zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. Krivičnog zakonika.

U daljem toku predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S.A., u periodu od decembra 2022. do novembra 2025. godine, podstrekao osumnjičenog Z.D. policijskog službenika, da, u više navrata, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, preko svoje zaštitne lozinke pristupi podacima sadržanim u Jedinstvenom informacionom sistemu MUP-a Republike Srbije i tako pribavljene podatke učini dostupnim S.A., koji ih je potom saopštio