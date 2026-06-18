Vremeplov: Patrijarh Arsenije III Čarnojević na Kalemegdanu održao sabor episkopa i sveštenstva

NOVI SAD - Na današnji dan 1690. godine, posle poraza Austrijanaca u ratu s Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe, patrijarh srpski Arsenije III Čarnojević je na Kalemegdanu u Beogradu održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva sa obe strane Save i Dunava. Na saboru je pored patrijarha bilo 5 vladika, 11 kapetana, 7 igumana, među njima samo dvojica iz centralne Srbije - studenički i sopoćanski. Sabor je priznao Leopolda I Habzburškog za kralja Srbije. Zahtevana je sloboda vere, crkvena

Danas je četvrtak, 18. jun, 169. dan 2026. Do kraja godine ima 196 dana. 1155 - Nemačkog kralja Fridriha I Barbarosu za rimskog cara krunisao je papa Hadrijan IV. 1429 - Francuske snage pod vođstvom Jovanke Orleanke I vojvode od Alensona sustigle su i porazile kod Patea engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. 1583 - U Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svetu. 1812 - Rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrovič Gončarov, koji