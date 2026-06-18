Danas radovi na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas radovima na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Glavna saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok je centralni deo preko Dunava dug 505,75 metara. U obilasku radova su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ambasador Kine u Srbiji Li Ming, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i gradonačelnik Novog