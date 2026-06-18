Uhapšen D. M. u Nišu zbog sumnje na nedozvoljeno oružje

Serbian News Media pre 10 minuta
Uhapšen D. M. u Nišu zbog sumnje na nedozvoljeno oružje

Prema saopštenju, u akciji su učestvovali pripadnici Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, SBPOK, Odeljenja za posebne akcije Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave u Nišu i Žandarmerije.

Postupano je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu. D. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. U saopštenju se navodi da je policija prethodno na području Niša iz prtljažnika automobila marke „daevu“ zaplenila 67 funkcionalno ispravnih ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške. Prema saopštenju, postoji sumnja da je D. to oružje i
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