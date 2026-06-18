Ukrajinski dronovi pogodili moskovsku rafineriju nafte i poremetili avio saobraćaj

Ukrajinske snage su drugi put za nedelju dana pogodile moskovsku rafineriju nafte i poremetile komercijalne letove na moskovskim aerodromima, saopštili su danas ruski zvaničnici.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana preko noći oborila 555 ukrajinskih dronova iznad više regiona, a skoro 200 je presretnuto dok su se približavali Moskvi. Nekoliko dronova pogodilo je rafineriju nafte na jugoistočnoj periferiji grada, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin. Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da su letovi sa četiri moskovska aerodroma obustavljeni. Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon