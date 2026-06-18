Zelenski: „Ruski narod treba da shvati da samo jedan čovek vodi rat protiv Ukrajine“

Ukrajinski napadi danas na Moskvu trebalo bi da pokažu ruskom narodu da je „jedan čovek“, Vladimir Putin, odgovoran za nastavak rata, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. „Glavno je da ruski narod počne da shvata da jedan čovek, (ruski predsednik Vladimir) Putin, vodi ovaj rat dok obični ljudi plaćaju punu cenu“, rekao je Zelenski u audio poruci novinarima prenetoj na društvenim mrežama. On je dodao da Ukrajina ne želi rat i nikada ga nije