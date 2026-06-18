Česi sve prosuli: Bafana Bafana je živa!

Imali su Česi rano vođstvo, kontrolu igre i šanse da sve reše, ali sve su prosuli protiv slabe Južne Afrike.

Skrivili su penal i na kraju je bilo 1:1, a taj rezultat možda obe reprezentacije eliminiše. Poraženi bi se našao pred eliminacijom. Morao bi da pobedi u poslednjem kolu, bez garancije da bi sa tri boda došao do narednog kruga. Česi su u prvom kolu izgubili od Južne Koreje (1:2), a Južna Afrika na otvaranju od domaćina Meksika (0:2). Favorit pred duel u Atlanti je Češka, ali to u mečevima ovakvog karaktera ne mora mnogo da znači. Južna Afrika je odigrala baš slabo