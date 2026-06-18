Selektor Engleske moli FIFA: Sklonite fotoreportere blokadere

Engleska je savladala Hrvatsku na startu šampionata sveta 4:2 i selektor Tomas Tuhel je imao mnogo razloga za zadovoljstvo.

Međutim, nemački stručnjak je bio frustriran sa jednim događajem na početku utakmice. A glavni akteri su fotoreporteri. „Molim FIFA da pronađe druge pozicije za fotoreportere tokom intoniranja himni. Od njih koji su slikali našu klupu nisam mogao da vidim svoj tim“, istakao je Tuhel. Nemac kaže da mu je to pokvarilo ugođaj. „Čekao sam ovaj trenutak dve godine, a onda se ispred mene stvorio zid od ljudi. Pokvarili su mi jedno divno iskustvo“. Tuhel je svoje rekao,