Svi u klin, on u ploču: Nema nikakvog smisla da vadim Ronalda!

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Svi u klin, on u ploču: Nema nikakvog smisla da vadim Ronalda!

Kristijano Ronaldo pružio je razočaravajuću partiju na startu Mundijala u remiju sa DR Kongo 1:1, a u njegovu odbranu stao je selektor Roberto Martinez.

Ronalda je kritikovao i Tijeri Anri, brojne su šale na njegov račun na društvenim mrežama, ali Martinez je čvrst u svom stavu. „Nema nikakvog smisla da iz igre izvadite najboljeg strelca svetskog fudbala u utakmici u kojoj su vam potrebni golovi. Mislim da je trebalo da uvedemo Gonsala Ramoša, ali ne na način koji bi našu liniju napada učinio još predvidljivijom. Kao što znate, u fudbalu prava linija nije uvek najbrži put”, rekao je Martinez i dodao: “Smatram da je
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