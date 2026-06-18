UŽIVO: Kanađani krunisali inicijativu, novi gol Larina

Fudbaleri Kanade dočekuju Katar u meču drugog kola grupe B Svetskog prvenstva u fudbalu.

Početak utakmice koja će biti odigrana u Vankuveru zakazan je za ponoć, a Vi je možete pratiti i uz blog Sport Kluba. Poznate su i startne postave: Kanada (4-4-2): Krepo – Larea, Kornelijus, De Fužerole, Džonston – Ahmed, Kone, Eustakio, Bjukenan – Larin, Dejvid. Katar (4-3-3): Abunada – Al-Amin, Kuki, Migel, Al Aui – Laje, Madibo, Abdulsalam – Afif, Abdurisag, Edmilson. U grupi B su još i Bosna i Hercegovina i Švajcarska, koji su odigrali svoj međusobni duel od 21