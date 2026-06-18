UŽIVO: Kanađani krunisali inicijativu, novi gol Larina

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Ognjen Bojić
UŽIVO: Kanađani krunisali inicijativu, novi gol Larina

Fudbaleri Kanade dočekuju Katar u meču drugog kola grupe B Svetskog prvenstva u fudbalu.

Početak utakmice koja će biti odigrana u Vankuveru zakazan je za ponoć, a Vi je možete pratiti i uz blog Sport Kluba. Poznate su i startne postave: Kanada (4-4-2): Krepo – Larea, Kornelijus, De Fužerole, Džonston – Ahmed, Kone, Eustakio, Bjukenan – Larin, Dejvid. Katar (4-3-3): Abunada – Al-Amin, Kuki, Migel, Al Aui – Laje, Madibo, Abdulsalam – Afif, Abdurisag, Edmilson. U grupi B su još i Bosna i Hercegovina i Švajcarska, koji su odigrali svoj međusobni duel od 21
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Počeo meč koji izaziva nesanicu u Bosni i Hercegovini: Neviđena euforija u Kanadi VIDEO

Počeo meč koji izaziva nesanicu u Bosni i Hercegovini: Neviđena euforija u Kanadi VIDEO

Nova pre 24 sata
UŽIVO Golman spasao Katar!

UŽIVO Golman spasao Katar!

B92 pre 24 sata
Prenos, Kanada - Katar: Kakav početak utakmice!

Prenos, Kanada - Katar: Kakav početak utakmice!

Večernje novosti pre 24 sata
Bosanci napravili haos i ludnicu u Los Anđelesu: Marširaju ka stadionu, korteo krenuo na meč sa Švajcarcima

Bosanci napravili haos i ludnicu u Los Anđelesu: Marširaju ka stadionu, korteo krenuo na meč sa Švajcarcima

Telegraf pre 24 sata
Švajcarski blickrig u Los Anđelesu - težak poraz Bosne i Hercegovine

Švajcarski blickrig u Los Anđelesu - težak poraz Bosne i Hercegovine

RTS pre 1 sat
Bunker zmajeva razbijen u Los Anđelesu: Rezervisti doneli ubedljivu pobedu Švajcarskoj, Bosna i Hercegovina priterana uza zid

Bunker zmajeva razbijen u Los Anđelesu: Rezervisti doneli ubedljivu pobedu Švajcarskoj, Bosna i Hercegovina priterana uza zid

Kurir pre 1 sat
Potop Bosne u drugom poluvremenu: Klupa Švajcarske dobila meč, Zmajevima ostao utešni gol!

Potop Bosne u drugom poluvremenu: Klupa Švajcarske dobila meč, Zmajevima ostao utešni gol!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaSvetsko prvenstvo u fudbaluKanadaŠvajcarskaKatar

Sport, najnovije vesti »

Ubedljiv poraz Bosne i Hercegovine, Švajcarska ostala u borbi za prvo mesto u grupi

Ubedljiv poraz Bosne i Hercegovine, Švajcarska ostala u borbi za prvo mesto u grupi

Danas pre 50 minuta
Rumun veran Neroazurima: Kivu produžio ugovor sa Interom

Rumun veran Neroazurima: Kivu produžio ugovor sa Interom

Kurir pre 0 minuta
Omaž FIFE svetskim fudbalskim legendama

Omaž FIFE svetskim fudbalskim legendama

Danas pre 50 minuta
Remi Češke i Južne Afrike za nastavak sna obe selekcije o plasmanu u narednu fazu takmičenja

Remi Češke i Južne Afrike za nastavak sna obe selekcije o plasmanu u narednu fazu takmičenja

Danas pre 50 minuta
"To je bilo presudno": Sergej Barbarez se oglasio posle poraza BiH na Mundijalu 2026

"To je bilo presudno": Sergej Barbarez se oglasio posle poraza BiH na Mundijalu 2026

Večernje novosti pre 35 minuta