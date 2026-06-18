UŽIVO: Popravni u Atlanti, ko izgubi biće pred ispadanjem

Sport klub pre 25 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO: Popravni u Atlanti, ko izgubi biće pred ispadanjem

Drugo kolo grupne faze Svetskog prvenstva počinje duelom Češke i Južne Afrike u Atlanti, a meč ima sudbonosni karakter za obe reprezentacije.

Početak je u 18 časova i sva dešavanja možete da pratite uživo u blogu Sport kluba. Poraženi bi se našao pred eliminacijom. Morao bi da pobedi u poslednjem kolu, bez garancije da bi sa tri boda došao do narednog kruga. Česi su u prvom kolu izgubili od Južne Koreje (1:2), a Južna Afrika na otvaranju od domaćina Meksika (0:2). Favorit pred duel u Atlanti je Češka, ali to u mečevima ovakvog karaktera ne mora mnogo da znači. Južna Afrika je odigrala baš slabo na
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