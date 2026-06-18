I danas sunčano, a u ovim predelima biće pljuskova sa grmljavinom: Veoma vetrovito, temperatura do 30°C

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Posle podne i uveče na zzapadu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz pljuskove sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30°C. Vreme u Beogradu U Beogradu u četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 18 stepeni, maksimalna dnevna 28°C. (Telegraf.rs)