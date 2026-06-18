I Tramp potpisao Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
I Tramp potpisao Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom, rekao je zvaničnik Bele kuće za Rojters.

Tekst sporazuma između SAD i Irana zvanično su potpisali predsednici obe strane, javili su iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageija. Prethodno je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid objavio na platformi X, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika, da su Sjedinjene Američke Države i Iran večeras elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata i da je on stupio na snagu.
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