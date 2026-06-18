Predsednik Srbije danas prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

Kako je saoptila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 09.00 časova. Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi