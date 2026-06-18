Predsednik Srbije danas prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Srbije danas prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

Kako je saoptila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 09.00 časova. Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

VIDEO Spajanje novog mosta u Novom Sadu: "I ovo su radili Kinezi, mi bismo sutra malo uradili"

VIDEO Spajanje novog mosta u Novom Sadu: "I ovo su radili Kinezi, mi bismo sutra malo uradili"

Radio 021 pre 24 sata
Spojena konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu! Vučić: Srbija oborila evropski rekord, raspon čak 235 metara (Foto…

Spojena konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu! Vučić: Srbija oborila evropski rekord, raspon čak 235 metara (Foto, video)

Blic pre 24 sata
Vučić o Dinku Gruhonjiću i Milanu Antonijeviću: Ne plašim se drugačijeg stava, građani odlično vide ko želi „Vojvodinu državu“…

Vučić o Dinku Gruhonjiću i Milanu Antonijeviću: Ne plašim se drugačijeg stava, građani odlično vide ko želi „Vojvodinu državu“

Dnevnik pre 24 sata
(Foto, video) Istorijski trenutak na Dunavu: Spojen novi most u Novom Sadu, predsednik Vučić: "Ceo koridor gotov za dve i po…

(Foto, video) Istorijski trenutak na Dunavu: Spojen novi most u Novom Sadu, predsednik Vučić: "Ceo koridor gotov za dve i po godine"

Dnevnik pre 24 sata
Istorijski trenutak! Spajaju se dva kraka mosta preko Dunava: Jedna od najzahtevnijih deonica Fruškogorskog koridora…

Istorijski trenutak! Spajaju se dva kraka mosta preko Dunava: Jedna od najzahtevnijih deonica Fruškogorskog koridora. Predsednik Vučić prisustvuje, tačno u 9!

Dnevnik pre 24 sata
Prevara! Građani bi platili ako nasednemo na podvalu blokadera Lider SNS Vučević o podlom scenariju i političaru Đokiću, a ovo…

Prevara! Građani bi platili ako nasednemo na podvalu blokadera Lider SNS Vučević o podlom scenariju i političaru Đokiću, a ovo je njegova važna poruka pred veliki skup 27. juna

Dnevnik pre 6 sati
Spojena glavna konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora; Vučić: Dobro što se završava…

Spojena glavna konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora; Vučić: Dobro što se završava most, ali kašnjenja na Iriškom vencu problem

Insajder pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadDunavPetrovaradinPredsednik SrbijeBačkaKoridori SrbijeRumairiški venacfruskogorski koridor

Politika, najnovije vesti »

Odbor SSP u Bačkoj Topoli napustio stranku, poručio da je jedino ispravno podržati studente

Odbor SSP u Bačkoj Topoli napustio stranku, poručio da je jedino ispravno podržati studente

Danas pre 1 sat
Šta se dešavalo na sastanku u Strazburu, za Danas pričaju članovi delegacije iz vlasti i opozicije: Prebilič nešto krivo…

Šta se dešavalo na sastanku u Strazburu, za Danas pričaju članovi delegacije iz vlasti i opozicije: Prebilič nešto krivo shvatio?

Danas pre 4 sati
Nikodijević: Sledeća sednica Skupštine Beograda 25. juna, ponovo o rebalansu

Nikodijević: Sledeća sednica Skupštine Beograda 25. juna, ponovo o rebalansu

Danas pre 6 sati
Odbor SSP u Bačkoj Topoli napustio stranku, poručio da je jedino ispravno podržati studente

Odbor SSP u Bačkoj Topoli napustio stranku, poručio da je jedino ispravno podržati studente

Insajder pre 24 sata
Odbor SSP u Bačkoj Topoli napustio stranku, poručio da je jedino ispravno podržati studente

Odbor SSP u Bačkoj Topoli napustio stranku, poručio da je jedino ispravno podržati studente

Beta pre 24 sata