Reakcija tužilaštva na presudu: Kecmanovićima dokazana krivica, VJT se žali na visinu kazne!

Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je danas izrečena Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ „ Vladislav Ribnikar“ 3. maja 2023. godine.

Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja detata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom. Svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali su nezapamćenom tragedijom kada je njihov sin, 13-godišnji dečak 3. maja 2023. godine u OŠ “Vladislav Ribnikar” pucajući