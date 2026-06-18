Za 50.000 evra sređivali srpske pasoše kriminalcima sa Interpolovih poternica: Veliko hapšenje u Novom Sadu

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole uhapsili su još dvojicu muškaraca u nastavku istrage koju Više javno tužilaštvo u Novom Sadu vodi protiv 12 osumnjičenih, među kojima je i jedan penzionisani policajac.

Istraga se odnosi na sumnje da su ozbiljnim kriminalcima, stranim državljanima za kojima su bile raspisane crvene Interpolove poternice zbog najtežih krivičnih dela, obezbeđivani lažni identiteti. Pripadnici SUK-a uhapsili su B.Š. (35) iz Rume i S.A. (46) iz Novog Sada zbog navodne uloge posrednika između stranih državljana za kojima su bile raspisane crvene Interpolove poternice i nedavno uhapšenog penzionisanog policijskog službenika. On je, prema sumnjama