Hrvati u šoku! Ovo nema nigde, došli smo da gledamo meč, a doživeli smo ovo!“

Večernje novosti pre 12 minuta
Hrvati u šoku! Ovo nema nigde, došli smo da gledamo meč, a doživeli smo ovo!“

Spektakularni okršaj između reprezentacija Hrvatske i Engleske na Svetskom prvenstvu u Dalasu nije podigao prašinu samo zbog samog fudbala, već i zbog neverovatnog cenovnika koji je dočekao navijače na licu mesta.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia AT&T stadion u Arlingtonu, glamurozni dom američkog fudbala i domaćin ovog susreta, vredan je više milijardi dolara i slovi za jedno od najmodernijih sportskih zdanja na planeti. Ovaj supermoderni objekat izgrađen je za astronomskih 1,3 milijarde dolara, poseduje pokretni krov i kapacitet koji za najveće događaje premašuje 100.000 gledalaca. Ipak, pored fascinantne arhitekture, navijače je na kasama sačekao hladan tuš – spisak
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