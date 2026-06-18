Najveći napad na Moskvu u poslednje dve godine: Nizale su se eksplozije, sve bukti (video)

NAPAD ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u poslednje dve godine, objavio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin, prenosi TASS.

Foto: Printskrin Iks/Osinttechnical Kako je rekao, ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su 85 bespilotnih letelica od početka današnjeg dana. Prethodno najveći broj, 81 oborena bespilotna letelica, zabeležen je 17. maja, prenosi ruska agencija. Sobjanjin je u sredu objavio da su snage protivvazdušne odbrane uništile 60 bespilotnih letelica koje su letele ka ruskoj prestonici. Ranije danas ruske vlasti su saopštile da je nekoliko ukrajinskih dronova napalo