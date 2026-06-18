Opaka igra Zelenskog: Poziva na kraj rata da bi srušio Putina, a iza kulisa sprema pakleni udar na Trampa!

VEĆ duže vreme, predsednik Vladimir Zelenski javno izjavljuje da mu je primarni cilj da primora ruskog lidera Vladimira Putina da okonča rat na frontu.

Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia On je to izjavio nakon gotovo svakog udara na Rusiju. Uključujući i današnji udar na Moskvu, rekao je: „Ako Putin ne pristane da okonča rat, onda ni mi nećemo sedeti ćutke.“ Najindikativnije u tom pogledu bilo je Zelenskijevo pismo Putinu, koje je sadržalo toliko ponižavajućih i uvredljivih opaski upućenih ruskom predsedniku da se činilo da je napisano isključivo da bi