Prenos, Uzbekistan - Kolumbija! Spremite se za potpuni haos

Utakmica grupne faze Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između reprezentacija Uzbekistana i Kolumbije (Grupa K) igra se na legendarnom stadionu Asteka u Meksiku.

FOTO: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Uzbekistan - Kolumbija 0:0 Utakmica grupne faze Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između reprezentacija Uzbekistana i Kolumbije (Grupa K) igra se na legendarnom stadionu Asteka u Meksiku. Fudbaleri Uzbekistana su do plasmana stigli nakon odličnih kvalifikacija, uz samo jedan poraz, ali ih sada čeka znatno veći izazov. Legendarni Italijan Fabio Kanavaro preuzeo je selekciju uoči turnira, a iako je Uzbekistan izgubio