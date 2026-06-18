Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Moskvu (video)

Ukrajina izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu u poslednje dve godine. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako dronovi pogađaju ključnu rafineriju nafte "Gaspromnjefta" i jednu od najvećih moskovskih pijaca „Sadovod"

Ukrajina je izvela veliki napad dronovima na Moskvu, za koji se navodi da je jedan od najintenzivnijih u poslednje dve godine. Ruske vlasti tvrde da su tokom noći oborile veći broj bespilotnih letelica iznad prestonice i šire moskovske oblasti. Prema tim navodima, ruski sistemi protivvazdušne odbrane bili su aktivirani u više navrata, a delovi oborenih dronova pali su na pojedine objekte u gradu i okolini. U nekoliko delova Moskve čule su se eksplozije, a lokalni