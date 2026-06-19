Otvorene porudžbine za električni BMW i3

Baziran na platformi Neue Klasse, model se može naručiti unapred, pre lansiranja na tržište u jesen 2026. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih inovacija nemačkog proizvođača. „Novi BMW i3 je revolucionarni automobil za nas“, naglasio je Johen Goler, član Upravnog odbora BMW AG, za kupce, brendove, prodaju.

BMW i3 50 xDrive First Edition je u Italiji dostupan za naručivanje po ceni od 74.450 evra. Standardna verzija i3 50 xDrive takođe će biti dostupna prilikom lansiranja na tržište u jesen 2026. godine, po početnoj ceni od 64.750 evra. Cene u Nemačkoj startuju od 65.900 evra, odnosno 75.340 evra za First Edition verziju. Novi BMW i3 je drugi model razvijen na platformi Neue Klasse i predstavlja niz tehnologija koje će oblikovati budućnost modelne linije nemačkog