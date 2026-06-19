Uhapšeni lažni magovi: Ženi nudili skidanje crne magije, uzeli joj novac i nakit vredan šest miliona dinara

B92 pre 3 sata
Uhapšeni lažni magovi: Ženi nudili skidanje crne magije, uzeli joj novac i nakit vredan šest miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog sumnje da su, nudeći usluge skidanja crne magije, ženu doveli u zabludu da će joj rešiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrednosti od šest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog sumnje da su, nudeći usluge skidanja crne magije, ženu doveli u zabludu da će joj rešiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrednosti od šest miliona dinara. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se da su oni, putem sajta "vidovita-maria.com", oglasili pružanje usluga skidanja
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