Uhapšeni lažni magovi: Ženi nudili skidanje crne magije, uzeli joj novac i nakit vredan šest miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog sumnje da su, nudeći usluge skidanja crne magije, ženu doveli u zabludu da će joj rešiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrednosti od šest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog sumnje da su, nudeći usluge skidanja crne magije, ženu doveli u zabludu da će joj rešiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrednosti od šest miliona dinara. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se da su oni, putem sajta "vidovita-maria.com", oglasili pružanje usluga skidanja