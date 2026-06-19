UŽIVO Hoće li nekad nešto da se desi?!

B92 pre 18 minuta
UŽIVO Hoće li nekad nešto da se desi?!

Fudbaleri Meksika i Južne Koreje igraju derbi Grupe A koji bi mogao da odluči ko će je osvojiti.

Meč je na programu od 19 časova po lokalnom, odnosno 3 ujutru po srednjeevropskom vremenu. Igra se na stadionu Akron u Sapopanu, predgrađu Gvadalahare, kapaciteta 46.000 mesta. Obe selekcije su pobedile u prvoj rundi, a nakon što su Češka i Južna Afrika remizirale na otvaranju druge, otvorila se šansa da pobednik reši pitanje plasmana u narednu fazu. Tok meča možete pratiti u LIVE blogu B92.sport:
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