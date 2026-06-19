"Zna se ko je za reprezentaciju, a ko ne - iskristalisala se ekipa, uz 'babe' koje treba da dođu" VIDEO

B92 pre 1 sat
"Zna se ko je za reprezentaciju, a ko ne - iskristalisala se ekipa, uz 'babe' koje treba da dođu" VIDEO

Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić sumirao je utiske posle trijumfa u Ligi nacija.

Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku Republiku sa 3-0 u setovima u sedmom kolu Lige nacija, dan pošto su posle pet setova izgubile od Italije. Srbija posle sedam utakmica u LN ima učinak od dve pobede i pet poraza. "Utisci su pozitivni, ide nabolje. Neke stvari koje radimo, koje ponavljamo na treningu polako dolaze na svoje mesto. E sad polako… Nije to onom brzinom kojom bih ja voleo da bude, ali ide kako treba", rekao je Zoran Terzić posle meča. Selektor
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Newsmax Balkans pre 1 sat
Anja i Nina vodile Srbiju do maksimalnog trijumfa

Anja i Nina vodile Srbiju do maksimalnog trijumfa

Sputnik pre 1 sat
Odbojkašice Srbije savladale Dominikansku Republiku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije savladale Dominikansku Republiku u Ligi nacija

Serbian News Media pre 2 sata
"Zna se ko može da igra za reprezentaciju, a ko ne može": Oštra izjava selektora Srbije, na koga je mislio?

"Zna se ko može da igra za reprezentaciju, a ko ne može": Oštra izjava selektora Srbije, na koga je mislio?

Mondo pre 2 sata
Idemooo! Pobeda srpskih odbojkašica, slede Amerikanke!

Idemooo! Pobeda srpskih odbojkašica, slede Amerikanke!

Kurir pre 4 sati
Konačno pobeda Srbije: Odbojkašice se probudile na vreme?

Konačno pobeda Srbije: Odbojkašice se probudile na vreme?

Mondo pre 3 sata
Odbojkašice Srbije rutinski dobile Dominikansku Republiku: pobeda u tri čina

Odbojkašice Srbije rutinski dobile Dominikansku Republiku: pobeda u tri čina

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaItalijaItalija SrbijaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Sudar lidera grupe D - SAD i Australija u borbi za drugu rundu

Sudar lidera grupe D - SAD i Australija u borbi za drugu rundu

Sportske.net pre 4 minuta
SP UŽIVO: Skupe Ronaldove suze, ni igrač ne može bez akreditacije

SP UŽIVO: Skupe Ronaldove suze, ni igrač ne može bez akreditacije

Sport klub pre 9 minuta
Ništa od četvrtfinala za Međedovića

Ništa od četvrtfinala za Međedovića

B92 pre 5 minuta
Poznato zbog čega Milutinov ne igra za Srbiju

Poznato zbog čega Milutinov ne igra za Srbiju

B92 pre 9 minuta
Dušan Tadić na raskrsnici

Dušan Tadić na raskrsnici

B92 pre 9 minuta