"Zna se ko je za reprezentaciju, a ko ne - iskristalisala se ekipa, uz 'babe' koje treba da dođu" VIDEO

Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić sumirao je utiske posle trijumfa u Ligi nacija.

Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku Republiku sa 3-0 u setovima u sedmom kolu Lige nacija, dan pošto su posle pet setova izgubile od Italije. Srbija posle sedam utakmica u LN ima učinak od dve pobede i pet poraza. "Utisci su pozitivni, ide nabolje. Neke stvari koje radimo, koje ponavljamo na treningu polako dolaze na svoje mesto. E sad polako… Nije to onom brzinom kojom bih ja voleo da bude, ali ide kako treba", rekao je Zoran Terzić posle meča. Selektor