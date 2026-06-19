'Nije smak sveta': Kako Bosna može do nokaut faze na Mundijalu

BBC News pre 51 minuta

Reuters Navijač Bosne i Hercegovine u Los Anđelesu

Do 74. minuta na „svemirskom" stadionu u Los Anđelesu, delovalo je da sve ide po planu za fudbalere Bosne i Hercegovine u duelu sa Švajcarskom u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva.

Ali kada je rezervista Johan Manzabi zatresao mrežu gola BiH, to je bila naznaka „horora" koji će uslediti. Nastavak je bio crveni karton Tarika Muharemovića u 80. minutu.

Nije imao ko da spreči sunovrat Zmajeva, Švajcarci su sa još dva gola trasirali put ka pobedi koja je na kraju bila ubedljiva - 4:1.

Ovakav ishod derbija B grupe, uz pobedu Kanade nad Katarom (6:0), znači da će selekcija BiH u poslednjem kolu morati da juri pobedu kako bi prošla u nokaut fazu.

„Ovo nam je bila prva meč-lopta za dalje, nažalost izgubili smo. Sigurno da boli i nije jednostavno", rekao je Barbarez na konferenciji za medije posle utakmice.

„Ali rekao sam igračima da nije smak sveta kako god se ova utakmica završila. Sve i da nemamo više utakmica, naš život će ići dalje", dodao je selektor BiH.

Na tabeli B grupe, posle dva kola Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda, a BiH i Katar po jedan.

„Odigrali smo vrhunski više od 60 minuta, mnogo bolje od protivnika", utisak je Barbareza.

Kao jedan od ključnih trenutaka utakmice selektor i igrači BiH označili su isključenje Muharemovića.

On je u 80. minutu dobio direktan crveni karton jer je kao poslednji igrač odbrane srušio švajcarskog napadača Brila Emboloa.

Zbog isključenja Muharemović neće moći da igra u utakmici poslednjeg kola protiv Katara.

„Uzećemo dan-dva da dođemo sebi, da momci malo razmišljaju i o drugim stvarima, ne samo o fudbalu.

„Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, ali nećemo da kukamo", poručio je Barbarez.

Za razliku od prvog kola, kada je BiH odigrala nerešeno protiv Kanade (1:1), protiv Švajcarske je u startnoj postavi bio napadač Edin Džeko.

Iskusni fudbaler zamenjen je u 64. minutu, a posle utakmice je ocenio da njegov tim nije zaslužio ovako ubedljiv poraz.

„Nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako smo sve golove primili naivno.

„Kada smo dobili crveni karton, trebalo je da se više zatvorimo i mislimo kako da ne primimo gol", kazao je Džeko za televiziju Arena sport.

Reuters Reprezentativci BiH tokom pauze na meču sa Švajcarskom

Pred bosansko-hercegovačkim fudbalerima je sada pet dana pauze za odmor i treninge.

Izabranici selektora Barbareza preseliće se iz Los Anđelesa 1.800 kilometara severnije, u Sijetl.

Tamo će 24. juna, na stadionu Lumen Fild, odmeriti snage sa Katarom.

Ta utakmica igra se od 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

„Ni Katar nije ono što ljudi misle, danas svi igraju fudbal.

„Pokušaćemo da pobedimo, iako ovaj poraz boli, s obzirom da i gol razlika može da bude bitna", dodao je Džeko,

Pobeda nad Katarom, reprezentaciji BiH bi trebalo da bude dovoljna da osigura plasman u nokaut fazu.

A u slučaju ubedljivog trijumfa Barbarezove ekipe, i u zavisnosti od rezultata meča Švajcarska-Kanada, BiH bi mogla da osvoji i drugo mesto u grupi.

Poraz Zmajeva značio bi i da završavaju učešće na završnom turniru, na koji se BiH plasirala drugi put u istoriji.

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(BBC News, 06.19.2026)