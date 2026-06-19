Odloženi pregovori SAD i Irana, Vens otkazao putovanje u Švajcarsku

BBC News pre 51 minuta | Džesika Ronsli; Liz Duset -

Reuters Džej Di Vens, potpredsednik Sjedinjenih Država

Nova runda direktnih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana je odložena pošto je potpredsednik Džej Di Vens otkazao planirano putovanje u Švajcarsku.

Bela kuća je objavila da Vens neće putovati na razgovore, uz obrazloženje da logistika nije bila „jednostavna ili predvidljiva“.

Otkazivanje puta dolazi dan pošto su SAD ukinule pomorsku blokadu Irana, a prethdno su dve zemlje potpisale sporazum usmeren na okončanje sukoba.

Iako je u sporazumu takođe navedeno da borbe treba da se okončaju u Libanu, ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je da je u izraelskim napadima na jugu preko noći poginulo najmanje 18 ljudi.

Izraelska vojska je saopštila da je ciljala grupu Hezbolah koju podržava Iran i da su četiri njena vojnika ubijena.

Nekoliko sati pre nego što je Bela kuća objavila saopštenje, libanski mediji povezani sa Hezbolahom izvestili su da su razgovori obustavljeni zbog izraelskih vazdušnih napada.

Trebalo je da se pregovarači sastanu zbog, kako su američki zvaničnici opisali, „tehničkih razgovora“ o sledećim koracima sporazuma potpisanog ranije ove nedelje.

Međutim, Vašington je saopštio da planovi za razgovore „nisu finalizovani“.

Iz Bele kuće su dodali da se SAD raduju „početku tehničkih razgovora što je pre moguće“.

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova kasnije je potvrdilo da su razgovori u planinskom odmaralištu Burgenštok „odloženi“, iako se pripreme za razgovore nastavljaju.

Švajcarski vojni i policijski zvaničnici patrolirali su luksuznim hotelom koji se nalazi visoko na planini sa pogledom na jezero Lucern, a za novinare je postavljen medijski centar.

Očekivalo se da će pregovori biti usredsređeni na sprovođenje sporazuma i početak rasprave o dugoročnim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Sporazum, koji se sastoji od 14 tačaka, podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, zahtev da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, plan od 260 milijardi evra za iransku „rekonstrukciju“ i ukidanje „svih vrsta američkih sankcija“ Iranu.

Takođe obavezuje obe strane da postignu konačni dogovor u „maksimalnom“ roku od 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei rekao je da je odobrio sporazum sa SAD uprkos „drugačijem stavu“, tvrdeći da je Tramp „iz očaja koristio sve vrste poluga“ da ga postigne.

Rekao je da, iako će biti „ličnih pregovora u budućnosti“ između Teherana i Vašingtona, to „ne bi značilo prihvatanje neprijateljskog stava“.

Predsednik Tramp je rekao da očekuje da će prekid vatre stupiti na snagu „na svim frontovima“, pa i između Izraela i Hezbolaha u Libanu, što je takođe navedeno u tekstu sporazuma.

Međutim, i Izrael i Hezbolah su izvodili međusobne napade otkako je sporazum objavljen.

EPA Dim se uzdiže posle izraelskog vazdušnog napada na jugu Libana

Libanska državna novinska agencija opisala je bombardovanje u noći između 18. i 19. juna kao jedno od najintenzivnijih u ratu, a ministarstvo zdravlja je izvestilo o najmanje 18 poginulih, 33 povređenih i nekoliko pogođenih zgrada.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ciljale infrastrukturu i pojedince povezane sa Hezbolahom.

Reagujući na smrt četvorice vojnika IDF-a u petak, izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir rekao je da „ceo Liban mora da gori“.

„Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno staviti do znanja celom svetu da krv naših sinova i bezbednost naših građana nisu predmet pregovaranja“, napisao je na Iksu.

Vens je javno kritikovao stav nekih članova kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua prema, među kojima je i Ben-Gvir, rekavši novinarima da bi Izrael trebalo da se „probudi i uvidi stvarnost“.

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Liban je uvučen u američko-izraelski sukob sa Iranom, pošto je Hezbolah je lansirao rakete na Izrael kao odmazdu za napad u kojem je ubijen vrhovni vođa u Teheranu.

Izrael je odgovorio bombardovanja širom Libana i kopnenom invazijom na značajan deo juga zemlje, sa ciljem da potisne borce Hezbolaha sa njegove severne granice.

Od tada, libanske zdravstvene vlasti kažu da je više od 3.900 ljudi ubijeno u izraelskim napadima, među kojima je 366 žena i 247 dece.

Nije jasno da li je i koliko boraca Hezbolaha među žrtvama.

Izraelske vlasti kažu da je najmanje 30 vojnika i četiri civila ubijeno sa obe strane granice u istom periodu.

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(BBC News, 06.19.2026)