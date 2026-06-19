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Tramp 'izmislio' da sam ga molila za fotografiju na samitu G7, kaže Đorđa Meloni

Odnosi Donalda Trampa i italijanske premijerke bili su dobri sve dok američki predsednik nije odlučio da započne rat sa Iranom, čemu se Italija usprotivila.

BBC News pre 47 minuta  |  Pol Kirbi - Urednik Evropskog
Đorđa Meloni razgovarala je u subotu sa Donaldom Trampom na samitu G7 u francuskom Evijanu
Handout via REUTERS
Đorđa Meloni razgovarala je u subotu sa Donaldom Trampom na samitu G7 u francuskom Evijanu

Tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni „molila" za fotografiju tokom G7 samita u Francuskoj izazvala je oštre reakcije u Italiji.

Prvo je Antonio Tajani, ministar spoljnih poslova, otkazao službenu posetu Americi, a onda je i Meloni saopštila da su Trampovi navodi potpuno „izmišljeni".

Optužbe koje javno iznose pokazuju da je njihov nekada blizak odnos postao lošiji tokom prethodnih meseci, od kada je Tramp doneo odluku da napadne Iran.

Fotografisani su kako razgovaraju tokom G7 samita u Evijanu, gradu na istoku Francuske, a Meloni je kasnije rekla novinarima da je njihov odnos nepromenjen i da „nema nesuglasica".

Ali, Tramp je posle toga imao telefonski intervju sa italijanskom televizijom La7.

„Molila me je da se slikam sa njom, bilo mi je žao", tvrdio je tada.

Njih dvoje su primećeni zajedno nekoliko puta u Evijanu, a u jednoj prilici su razgovarali na malom kauču, dok se Meloni smejala.

„Verovatno je bila srećna zato što sam razgovarao sa njom", izjavio je američki predsednik.

Italijanska televizija nije objavila originalni snimak Trampovih reči na engleskom, već ih je emitovala sinhoronizovane na italijanski.

Meloni ih je demantovala na Instagramu, gde je u objavi rekla da je „iskreno zapanjena" i u potpunoj neverici.

„Ne znam zašto se američki predsednik ovako ponaša prema saveznicima", kazala je, tvrdivši da mu ovo nije prvi put.

„Mogu samo da kažem da žalim što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i Sjedinjenih Država - deluje da je prema liderima tih zemalja daleko prijatniji.

„Ali, treba da upamti jednu stvar - ni ja, ni Italija nikada nećemo moliti", tvrdi Meloni.

BBC je zatražio komentar od Bele kuće.

Đorđa Meloni, Narendra Modi i Donald Tramp
YOAN VALAT/EPA/Shutterstock
Đorđa Meloni, Narendra Modi (levo) i Donald Tramp prisustvovali su samitu G7 sa ostalim liderima najvećih svetskih sila

Đorđa Meloni je 2022. izabrana za italijansku premijerku i jedina je od evropskih lidera prisustvovala Trampovoj inauguraciji u januaru 2025, pa su mnogi iz zemalja Evropske unije u njoj videli nekoga ko bi mogao da bude veza sa američkim predsednikom.

Ali, ona se javno usprotivila američkom ratu protiv Irana, a Tramp je u aprilu u intervjuu za list Korijere dela sera odgovorio oštro.

„Mislio sam da je hrabra, ali pogrešio sam", kazao je.

Meloni i Tramp fotografisani su zajedno nekoliko puta tokom G7 samita
Reuters
Meloni i Tramp fotografisani su zajedno nekoliko puta tokom G7 samita

Tramp je prethodno optužio papu Lava Četrnaestog da je „slab u osudi kriminala i užasan u sprovođenju spoljne politike", a italijanska premijerka je smatrala da su takve reči neprihvatljive.

Posle najnovijih Trampovih tvrdnji, Meloni je dobila i podršku italijanskog predsednika Serđa Matarele, kao i od brojnih važnih figura političkog života u Italiji.

Niko nema pravo da tako arogantnim tonom govori o premijerki Italije, rekao je Filipo Sensi, senator iz opozicione Demokratske partije.

Italija nije zaslužila takvo poniženje, smatra Đuzepe Konte, lider pokreta Pet zvezdica.

Traženje usluga od Vašingtona nikada ne treba da ugrozi nacionalno dostojanstvo i interese, dodao je.

Trampove tvrdnje su deo njegove šireg modela koji podrazumeva uvredljive reči upućene različitim evropskim liderima, što više od svega nanosi štetu Trampovom imidžu i autoritetu, kazao je Lusio Malan, predsednik poslaničkog kluba Braće Italije, stranke na čijem je čelu Meloni.

Snimci sa samita pokazuju drugačiju realnost u odnosu na ono što je Tramp tvrdio, a možda ga je iznerviralo to što mu je Meloni rekla ne kada je to bilo neophodno, smatra Malan.

U odbranu premijerke stao je i Mateo Salvini, lider desničarske Lige i njen koalicioni partner.

„Ko napadne Đorđu, napao je sve nas".

Donald Tramp je u drugom mandatu imao oštre razgovore i uvredljive tvrdnje o evropskim liderima, a najpoznatiji slučaj desio se tokom posete Vladimira Zelenskog Beloj kući:

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(BBC News, 06.19.2026)

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