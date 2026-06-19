Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula vanrednu proveru imovine Đedović Handanović

"U postupku provere Agencija, u skladu sa odredbama člana 36. i 76. Zakona o sprečavanju korupcije, pribavlja podatke od drugih organa javne vlasti, pravnih i fizičkih lica i, nakon analize svih prikupljenih podataka, donosi odluku o eventualnom postojanju povrede Zakona. Podsećamo da je odredbom člana 81. stav 1. ZSK propisano da je javnosti dostupan samo podatak o tome da li je protiv javnog funkcionera pokrenut postupak u kome se odlučuje o postojanju povrede ZSK i ishod postupka", piše u odgovoru Agencije Novoj.rs.

Podseća se da je, nakon navoda nekadašnjeg poslanika SRS i predsednika pokreta Ljubav, vera, nada Nemanje Šarovića, ministarka Đedović Handanović potvrdila da je vlasnica firme u Hrvatskoj, ali da ona ne ostvaruje nikakvu dobit, da nema aktivnosti, te da ta kompanija kao jedinu imovinu ima zemljište.

Ona je izjavila da je svu svoju imovinu, uključujući i vlasništvo nad pravnim licima, prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije.

"Dakle, firma ne ostvaruje nikakvu dobit jer nema aktivnosti, nema zaposlene, te nikakav prihod od te kompanije nemam niti sam imala u prošlosti, kako u novčanim sredstvima tako ni u stvarima, pravima i obavezama, ni za sebe ni za bilo koje treće lice. Što se mene tiče, moja biografija i imovinsko stanje su poznati. Radila sam u privatnom sektoru duže od 20 godina na visokim pozicijama. U Vladu Srbije ušla sam iz želje da radim za svoju zemlju i to je najveća čast i prilika koja mi je pružena u životu", rekla je Đedović Handanović.

Međutim, kako piše Nova.rs, na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, u imovinskoj karti ministarke u tom trenutku nije bio naveden podatak o njenoj firmi.

U nepokretnostima je pisalo da je vlasnica 35 odsto od 22.000 kvadrata građevinsko-poljoprivrednog zemljišta.

Agencija je pre nekoliko dana saopštila da je vlasništvo nad firmom Kulturistrija prijavljeno u izveštaju podnetom 8. juna ove godine, iako je firma otvorena još pre četiri godine.