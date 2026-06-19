Đurić: Srbija će uložiti dodatne napore da unapredi odnose sa Hrvatskom

Beta pre 22 minuta

Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Subotici da će Srbija uložiti dodatne napore da unapredi odnose sa Hrvatskom i da će nastaviti da se odnosi sa poštovanjem prema hrvatskoj zajednici u zemlji.

Obraćajući se prisutnima na Svečanoj akademiji u Gradskoj kući u Subotici, povodom praznika hrvatske zajednice u Srbiji - Dana rođenja biskupa Ivana Antunovića, Đurić je rekao i da je značajno što hrvatska vlada pokazuje poštovanje prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj.

"Uveravam vas da će vlada Srbije uložiti dodatne napore da unapredi odnose Srbije i Hrvatske. Sa brigom i poštovanjem ćemo nastaviti da se odnosimo prema hrvatskoj zajednici u Srbiji. Mislim da je veoma značajno što i hrvatska vlada pokazuje poštovanje prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj i ulaže finansijska sredstva kao što i mi ulažemo u hrvatskim krajevima ovde", kazao je Đurić.

Đurić je naveo da vlast Srbije "oseća istorijsku odgovornost za budućnost" i da želi da ona, za razliku od prošlosti, bude okrenuta "ne samo saradnji nego i istinskom međusobnom poštovanju".

"I to poštovanje je ključna reč naših današnjih razgovora koji su bili veoma dobri. Želim da vam se od srca zahvalim što ste mi učinili čast da u ime države Srbije čestitam praznik hrvatske zajednice u Srbiji. Sa razlogom treba da budete kao kod svoje kuće i ponosni na to što jeste", dodao je Đurić.

Ministar spoljnih poslova Srbije je rekao i da je važno da hrvatska zajednica u Srbiji i srpska zajednica u Hrvatskoj "služe kao jedan izvanredan most za saradnju", navodeći da mu je drago što je pre tri godine zaključen sporazum o njihovoj saradnji.

"Uveren sam da, radeći temeljno na unapređenju odnosa, možemo da učinimo ne samo da se svi osećamo komforno i kao svoji na svome, gde god da boravimo i živimo, već i da stvorimo pretpostavke da ono što osećamo i što jesmo bude i predmet nečega što možemo zajedno da slavimo kada dođu ovakvi dani", kazao je Đurić.

On je rekao i da želi da se zahvali svim Hrvatima u Srbiji i svim Srbima u Hrvatskoj koji vode računa o svojoj kulturi, tradiciji i običajima.

"Želim da se zahvalim i mom dragom prijatelju Gordanu (Grlić-Radmanu), jer se poduhvatio jednog posla koji nije politički najpopularniji, ali je nesumnjivo u interesu oba naša naroda i obe naše države", naveo je Đurić.

Đurić je ranije danas u Subotici održao sastanak sa Grlić-Radmanom, ministrom spoljnih poslova Hrvatske, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i prilikama na Zapadnom Balkanu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je Đurić rekao hrvatskom ministru da su odnosi sa Hrvatskom, kao i sa svim susedima, veoma važni za Srbiju i da je ona zainteresovana za njihovo dalje unapređenje kroz otvoren i sadržajan dijalog.

Grlić-Radman je novinarima kazao da je njegov današnji sastanak sa Đurićem rezultirao novim podsticajem da se pokrenu neka otvorena pitanja koja opterećuju odnose dve države, uključujući pitanje granice na Dunavu i nestalih osoba u ratu 1990-ih.

(Beta, 19.06.2026)