Izraelska vojska napada južni Liban, Hezbolah saopštio da vodi intenzivne borbe

Izraelska vojska saopštila je danas da su njene snage tokom noći pogodile mete širom južnog Libana, dok je libanski Hezbolah naveo da vodi intenzivne borbe u toj oblasti, što preti novom dogovoru Irana i SAD o okončanju rata, koji bi trebalo da obuhvati i prekid sukoba u Libanu.

Broj mrtvih u sukobima Libanu raste. Libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) javila je da je u izraelskim vazdušnim udarima poginulo najmanje 18 ljudi, a više od 30 povređeno, dok izraelska vojska poručuje da se napadi nastavljaju.

Izarel je saopštio da su četiri vojnika poginula u borbama u južnom Libanu, uključujući jednog potpukovnika. Izraelci su dodali da je u odvojenom napadu dronom povređeno još pet vojnika.

Izraelska vojska je danas gađala i mete u libanskoj istočnoj dolini Beka.

Nastavak borbi u Libanu mogao bi da poremeti novopotpisani sporazum Irana i SAD u kome se poziva na momentalni prekid vojnih operacija na svim frontovima uključujući i Liban, gde se Izrael bori protiv militantne grupe Hezbolah, koju podržava Iran i na osiguranje libanskog teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koga čekaju izbori kasnije ove godine, odbio je da povuče izraelske trupe navodeći da će one ostati u Libanu dok se ne eliminiše pretnja od Hezbolaha.

Izraelski napadi u Libanu sprovode se u trenutku kada su otkazani za danas planirani razgovori Irana i SAD u Švajcarskoj, na kojima bi trebalo da se dogovara trajni kraj iranskog rata.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens sinoć je otkazao put za Švajcarsku gde je trebalo da predvodi te pregovore.

Bela kuća se pozvala na logistička pitanja ali je objava o otkazivanju puta usledila kada je panarapska satelitska televizija, koja je politički povezana sa Hezbolahom, javila da Iran odlaže slanje svoje delegacije u Švajcarsku zbog tekuće izraelske vojne kampanje u Libanu. Posrednici rade na tome da se zakaže novi datum za sastanak koji je presudan za početak pregovora o trajnom kraju iranskog rata, a veliki deo pažnje usmeren je na Liban, rekli su regionalni zvaničnici.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je prvobitni sporazum sa Iranom u sredu dok je bio na večeri sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Versaju, a sporazum je odmah stupio na sngu.

Cilj sporazuma je da se zaustavi rat, a prema odredbama sporazuma ponovno je otoren Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu, dok se SAD i Iran vraćaju za pregovarački sto oko iranskog nuklearnog programa. Iranska blokada Ormuza je takoreći potpuno prekinula protok nafte kroz taj ključni plovni put.

Predsednik SAD rekao je da je potpisao sporzum da bi se izbegla "ekonomska katastrofa" u SAD, pošto je rat izazvao ogroman skok cena nafte, doveo do nestabilnosti akcija na berzama i podstakao inflaciju. Posle potpisivanja sporazuma više od 12,5 miliona barela nafte prošlo je kroz Ormuski moreuz u sredu uveče, saopštile su SAD.

Izrael i Hezbolah nisu deo sporazuma, ali Iran insistira na tome da se Izrael povuče iz južnog Libana, koji je okupirao, ali se u tekstu privremenog sporazuma to eksplicitno ne traži.