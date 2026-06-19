Opozicione stranke u Zrenjaninu: Smrt mladića u Linglongu slika uslova rada i bezbednosti

Beta pre 34 minuta

Opozicione partije u Skupštini grada Zrenjanina saopštile su da je tragedija koja se sinoć dogodila u kineskoj fabrici guma Linglong u Zrenjaninu kada je poginuo 20-godišnji radnik "još jedna slika katastrofalnog stanja bezbednosti i uslova rada".

"Kada su organizacije i opozicione partije upozoravale na brojne manjkavosti i nezakonitosti u funkcionisanju Linglonga, režim Aleksandra Vučića tvrdio je da su to laži. Kada su nadležne institucije SAD i Francuske zabranile uvoz guma iz ove fabrike zbog robovskog i prinudnog rada, kao i loših uslova u kojima rade radnici, režim Aleksandra Vučića je zatvarao oči", naveli su u saopštenju za javnost.

Dodali su da je režim u Srbiji "dopustio Kinezima da od fabrike na tlu Srbije naprave teritoriju na kojoj ne važe domaći zakoni i da se sve prethodne povrede na radu prikrivaju od javnosti".

"Zar vas ni smrt mladog čoveka neće naterati da razmislite šta radite i do koje mere ponižavate Srbiju?", upitali su.

Postavili su pitanje i gradonačelniku Simi Salapuri da li će se sada izviniti građanima jer se ranije, kako su naveli, smejao na sve kritike upućene na račun bezbednosti na radu u Linglongu.

Saopštenje su potpisali Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani, Narodni pokret Srbije, Srbija centar i Pokret slobodnih građana.

(Beta, 19.06.2026)

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