Opozicione stranke u Zrenjaninu: Smrt mladića u Linglongu slika uslova rada i bezbednosti

"Kada su organizacije i opozicione partije upozoravale na brojne manjkavosti i nezakonitosti u funkcionisanju Linglonga, režim Aleksandra Vučića tvrdio je da su to laži. Kada su nadležne institucije SAD i Francuske zabranile uvoz guma iz ove fabrike zbog robovskog i prinudnog rada, kao i loših uslova u kojima rade radnici, režim Aleksandra Vučića je zatvarao oči", naveli su u saopštenju za javnost.

Dodali su da je režim u Srbiji "dopustio Kinezima da od fabrike na tlu Srbije naprave teritoriju na kojoj ne važe domaći zakoni i da se sve prethodne povrede na radu prikrivaju od javnosti".

"Zar vas ni smrt mladog čoveka neće naterati da razmislite šta radite i do koje mere ponižavate Srbiju?", upitali su.

Postavili su pitanje i gradonačelniku Simi Salapuri da li će se sada izviniti građanima jer se ranije, kako su naveli, smejao na sve kritike upućene na račun bezbednosti na radu u Linglongu.

Saopštenje su potpisali Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani, Narodni pokret Srbije, Srbija centar i Pokret slobodnih građana.