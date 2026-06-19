Otkazan odlazak potpredsednika SAD na razgovore s Iranom u Švajcarskoj

Beta pre 9 minuta

 Put potpredsednika SAD Džej Di Vensa na razgovore sa Iranom u Švajcarskoj, koji je trebalo da se održe danas, iznenada je sinoć otkazan.

Vens je trebalo da počne pregovore dva dana posle potpisivanja sporazuma Irana i SAD o okončanju rata koji je predvideo 60-odnevni period za postizanje trajnog dogovora o iranskom nuklearnom programu dok se istovremeno uspostavlja saobraćaj kroz ključni Ormuski morez na nivoe pre rata. Vens je bio spreman da krene sinoć da se sretne sa svojim iranskim kolegama u malom švajrcrskm selu Oburgenu za početak tehničkih pregovora. Njegovo osoblje i nekoliko novinara su se okupil u bazi Endrus ispred Vašingtona pred očekivano kretanje na put dok se desetine zvaničnika Bele kuće i drugog osoblja i pripadnika medija okupilo u Švajcarskoj da pripreme očekivani Vensov dolazak. A onda je naglo sinoć put otkazan.

Bela kuća je izdala saopštenje u kome se objašnjava da su Vens, koga je predsednik Donald Tramp odredio da predvodi pregvore, i njegova delegacija spremni za pregovore ali da nisu mogli da finalizuju planove i da potpredsednik ostaje u Vašingtonu. 

"Logistika ovih pregovora nikad nije bila jednostavna i predvidljiva", navodi se u saopštenju. 

Ova objava usledila je posle izveštaja panarapske satelitske televizije Al-Majadin koja je politički povezana sa libansko militantnom grupom Hezbolah, da Iran odlaže slanje svoje delegacije u Šajcarku zbog tekuće izaelske kampanje u Libanu. 

Ranije juče Vens je dao neke naznake o nejasnoj situaciji oko njegovog puta kada je rekao novinarima u Beloj kući da nije siguran da će pregovori da se održe ovog vikenda.

"Naš plan je da idemo u Švajcarsku, ne znam tačno kad. Mislimo da ovi tehnički pregovori počinju u ovog vikenda, to je i dalje plan ali to bi moglo da se promeni", rekao je Vens. 

Ubrzo posle Vensove izjave novinarima iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei odobrio je direktne pregvore sa SAD u kratkom saopštenju koje su pročitali državni mediji i kojim je izgleda dat signal iranskom vođstvu da mogu da idu dalje sa prvom rundom pregovore. 

"Očigledno je da direktni pregovori koji će u buduće biti održani neće značiti prihvatanje mišljenja neprijatelja", naveo je Hamnei, potvrđujući direktne pregovore ali i to da neće a priori prihvatiti stavove SAD.

(Beta, 19.06.2026)

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