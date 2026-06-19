Roditelji učenika Jovine gimnazije krenuli ka Predsedništvu, nisu se sastali s ministrom prosvete

Oni su se u 10 časova okupili ispred Ministarstva prosvete ali im je iz tog resora rečeno da ministar nije u službenim prostorijama.

Jedna od majki učenika Jovine gimnazije Jelena Kovačević Vogurčin kazala je da su se do sada obraćali gradonačelniku Novog Sada Žarku Mićinu i Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u vezi zahteva za smenu direktora Jovine gimnazije.

"Svi su nam potvrdili da su svesni situacije, svih nezakonitih radnji koje je direktor gimnazije počinio, ali da moraju da razgovaraju sa vrhom stranke, i da je to, kako smo mi zaključili, političko pitanje a ne pitanje koje se tiče obrazovanja i vaspitanja dece", kazala je Kovačević Vogurčin novinarima ispred Ministarstva prosvete.

Ona je dodala da se učenicima te gimnazije "pogoršalo psihičko stanje" kao i da su mnogi od njih "potražili psihološku pomoć".

Kovačević Vogurčin je ocenila da će zbog nepravilnosti u toj gimnaziji biti smanjen broj upisanih đaka ove godine.