Tužilaštvo u Zrenjaninu: Radnik Linglonga poginuo jer nije poštovao propise

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu danas je saopštilo da je utvrđeno da je radnik u kineskoj fabrici guma Linglong sinoć poginuo jer nije poštovao pravila u procesu rada.

Tužilaštvo je navelo da je juče dobilo obaveštenje Policijske uprave u Zrenjaninu da je došlo do povređivanja radnika u proizvodnom pogonu u fabrici "Linglong".

Tokom obavljanja uviđaja utvrđeno je da je poginuo radnik D.A. (1995) iz Bočara.

"Na licu mesta izuzeti su video zapisi sigurnosnih kamera, ostvaren je uvid u iste, obavljeni su razgovori sa svim svedocima, a izvršeno je i veštačenje od strane nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu", navelo je tužilaštvo.

Dodaje se da na osnovu utvrđenih činjenica "proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika D.A. iz Bočara došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog".