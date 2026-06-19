Tužilaštvo u Zrenjaninu: Radnik Linglonga poginuo jer nije poštovao propise

Beta pre 11 minuta

 Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu danas je saopštilo da je utvrđeno da je radnik u kineskoj fabrici guma Linglong sinoć poginuo jer nije poštovao pravila u procesu rada.  

Tužilaštvo je navelo da je juče dobilo obaveštenje Policijske uprave u Zrenjaninu da je došlo do povređivanja radnika u proizvodnom pogonu u fabrici "Linglong".

Tokom obavljanja uviđaja utvrđeno je da je poginuo radnik D.A. (1995) iz Bočara.

"Na licu mesta izuzeti su video zapisi sigurnosnih kamera, ostvaren je uvid u iste, obavljeni su razgovori sa svim svedocima, a izvršeno je i veštačenje od strane nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu", navelo je tužilaštvo.

Dodaje se da na osnovu utvrđenih činjenica "proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika D.A. iz Bočara došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog".

 
 
Zrenjanin: Radnik stradao u fabrici Linglong, policija istražuje
 
 
Jedan radnik poginuo je u kineskoj fabrici guma Linglong u Zrenjaninu, objavio je portal N1.

Sinoć se oko 21 čas dogodio incident u kojoj je jedna osoba izgubila život. Policija i tužilaštvo izašli su na teren, a telo je poslato na obdukciju, naveli su za N1 iz MUP-a.

Portal podseća da je u decembru 2025. godine Američka služba za carine i zaštitu granica izdala nalog za zadržavanje robe fabrike za proizvodnju automobilskih guma Linglong iz Zrenjanina, zbog dokaza koji ukazuju na korišćenje prisilnog rada u njihovoj proizvodnji.

(Beta, 19.06.2026)

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