Tužilaštvo u Zrenjaninu: Radnik Linglonga poginuo jer nije poštovao propise
Tužilaštvo je navelo da je juče dobilo obaveštenje Policijske uprave u Zrenjaninu da je došlo do povređivanja radnika u proizvodnom pogonu u fabrici "Linglong".
Tokom obavljanja uviđaja utvrđeno je da je poginuo radnik D.A. (1995) iz Bočara.
"Na licu mesta izuzeti su video zapisi sigurnosnih kamera, ostvaren je uvid u iste, obavljeni su razgovori sa svim svedocima, a izvršeno je i veštačenje od strane nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu", navelo je tužilaštvo.
Dodaje se da na osnovu utvrđenih činjenica "proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika D.A. iz Bočara došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog".
Sinoć se oko 21 čas dogodio incident u kojoj je jedna osoba izgubila život. Policija i tužilaštvo izašli su na teren, a telo je poslato na obdukciju, naveli su za N1 iz MUP-a.
Portal podseća da je u decembru 2025. godine Američka služba za carine i zaštitu granica izdala nalog za zadržavanje robe fabrike za proizvodnju automobilskih guma Linglong iz Zrenjanina, zbog dokaza koji ukazuju na korišćenje prisilnog rada u njihovoj proizvodnji.
(Beta, 19.06.2026)