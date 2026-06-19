VJT pokreće istragu o navodnom dogovoru studenata u blokadi o simulaciji upotrebe zvučnog topa

U saopštenju tužilaštva se navodi da su do saznanja o tom sastanku došli tokom predistražnog postupka u vezi smrti studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta ove godine, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na tom fakultetu.

"U toku pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio 'zvučni top', te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio 'masan odgovor iz Brisela', kao i da je 'u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top", saopštilo je tužilaštvo.

Navodi se da postoji sumnja da su učesnici sastanka i druge neidentifikovane osobe "u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe 'zvučnog topa' od strane državnih organa na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu koji bi potom u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu 'zvučnog topa', sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države".

"U vezi sa navedenim, Više javno tužilaštvo u Beogradu je Upravi kriminalističke policije Službi za borbu protiv terorizma uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kako bi se utvrdilo da li se u radnjama neidentifikovanih osoba, koje su učestvovale na pomenutom sastanku, stiču bitni elementi krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređena ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti", stoji u saopštenju.

Tužilaštvo je naložilo policiji da sa učesnicima sastanka održanog 22. januara prošle godine obavi "informativni razgovor na okolnost diskusije i predloga koji je usvojen u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top da se sklone sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio 'jedan masan odgovor iz Brisela', kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka".

"Potrebno je da se identifikuju sva lica koja su učestvovala u realizaciji usvojenog predloga da se na protestu na Slaviji, 15. marta 2025. godine, simulira upotreba zvučnog topa, ko je učestvovao u takvoj organizaciji, kako su uloge bile podeljene, ko je odredio prostor na kome će da se inscenira upotreba zvučnog topa, zašto su redari skinuli prsluke, ko je to naredio, koja realna opasnost je postojala da redari to urade i da drugim učesnicima u protestu signaliziraju opasnost i potrebu da se sklone sa mesta okupljanja, ko je i na koji način prouzrokovao svojim radnjama da učesnici protesta beže sa ulica na trotoare i da se razilaze napuštajući protest", saopštilo je tužilaštvo.

Naloženo je i da se obave razgovori sa svim licima "koja su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika tog protesta upotrebljen 'zvučni top' a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu 'zvučnog topa".

"Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posledica od 'zvučnog topa", stoji u saopštenju.

Više javno tužilaštvo saopštilo je i da je od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zatražilo da mu dostavi na uvid spise predmeta koji je to tužilaštvo formiralo u vezi sa navodnom upotrebom "zvučnog topa" na studenstkom protestu 15. marta prošle godine.