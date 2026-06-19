Zaštitnik građana predložio da se ne ukidaju olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Kako se navodi u saopštenju, Pašalić je uputio primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Nacrt zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, ističući da nije poznato da li će nakon predloženih izmena biti obezbeđene delotvorne mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom."Zaštitnik građana predložio je da odredbe važećih zakona koje predviđaju oslobađanje poslodavaca od plaćanja poreza i doprinosa prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom ostanu na snazi do sprovođenja sveobuhvatne analize njihovih efekata, sprovođenja konsultacija sa organizacijama osoba sa invaliditetom i predstavljanja jasnog obrazloženja razloga za ukidanje ovih mera, kao i alternativnih mehanizama podrške zapošljavanju", ističe se u saopštenju.

Navodi se da je nacrtima zakona predviđeno brisanje odredaba koje omogućavaju poslodavcima da, prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom na neodređeno vreme, tokom tri godine budu oslobođeni plaćanja određenih poreza i doprinosa.

"Reč je o merama koje se godinama primenjuju sa ciljem podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, njihove socijalne inkluzije i ravnopravnijeg položaja na tržištu rada", poručio je zaštitnik građana.

Pašalić je ukazao da, uz predložene izmene, nisu data posebna obrazloženja zbog kojih se ukidaju postojeći podsticaji, niti je dostupna analiza koja bi pokazala efekte dosadašnje primene ovih mera i posledice koje bi njihovo ukidanje moglo imati na položaj osoba sa invaliditetom.

"Imajući u vidu da se radi o jednoj od društvenih grupa koja se i dalje suočava sa brojnim preprekama prilikom zapošljavanja i povećanim rizikom od socijalne isključenosti, Zaštitnik građana smatra da je bilo neophodno sprovesti sveobuhvatnu procenu efekata predloženih izmena pre njihovog upućivanja u zakonodavnu proceduru", navodi se u saopštenju.

Zaštitnik građana poručio je da je prilikom donošenja značajnih zakonskih izmena neophodno obezbediti javnu dostupnost svih pratećih materijala, uključujući obrazloženja i analize efekata propisa, kao i puno učešće zainteresovane javnosti kroz okrugle stolove, tribine i druge oblike javnih konsultacija.