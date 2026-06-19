Dačić o "zvučnom topu": Saopštenje VJT ogolilo plan onih koji mesecima vode hibridni rat protiv države, cilj bilo izazivanje masovne panike

Blic pre 38 minuta
Dačić o "zvučnom topu": Saopštenje VJT ogolilo plan onih koji mesecima vode hibridni rat protiv države, cilj bilo izazivanje…
Ivica Dačić je izjavio da je Više javno tužilaštvo razotkrilo plan za izazivanje panike i sukoba u Srbiji lažima o upotrebi zvučnog topa Ministarstvo unutrašnjih poslova će ostati zaštitnik reda i zakonitosti i strogo će sankcionisati ovakve subverzivne aktivnosti Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem
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