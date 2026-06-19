Dačić o "zvučnom topu": Saopštenje VJT ogolilo plan onih koji mesecima vode hibridni rat protiv države, cilj bilo izazivanje masovne panike
Blic pre 38 minuta
Ivica Dačić je izjavio da je Više javno tužilaštvo razotkrilo plan za izazivanje panike i sukoba u Srbiji lažima o upotrebi zvučnog topa Ministarstvo unutrašnjih poslova će ostati zaštitnik reda i zakonitosti i strogo će sankcionisati ovakve subverzivne aktivnosti Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem