Dečak ubica otkrio da je ubio vršnjake u Ribnikaru da bi pobegao od roditelja! Otkriveni šokantni detalji sa suđenja: "Otac ga je nazvao psihopatom, pa je počeo da se poistovećuje sa tim"
Blic pre 37 minuta
Glavni tužilac je najavio žalbu na visinu kazni izrečenih roditeljima dečaka Apelacioni sud je prethodno ukinuo deo prve presude zbog bitnih povreda krivičnog postupka i nejasnih razloga presude Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća Dragan Martinović izjavio da je dečak ubica