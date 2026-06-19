Dečak ubica otkrio da je ubio vršnjake u Ribnikaru da bi pobegao od roditelja! Otkriveni šokantni detalji sa suđenja: "Otac ga je nazvao psihopatom, pa je počeo da se poistovećuje sa tim"

Blic pre 37 minuta
Dečak ubica otkrio da je ubio vršnjake u Ribnikaru da bi pobegao od roditelja! Otkriveni šokantni detalji sa suđenja: "Otac ga…
Glavni tužilac je najavio žalbu na visinu kazni izrečenih roditeljima dečaka Apelacioni sud je prethodno ukinuo deo prve presude zbog bitnih povreda krivičnog postupka i nejasnih razloga presude Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća Dragan Martinović izjavio da je dečak ubica
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Dečak ubica otkrio da je ubio vršnjake u Ribnikaru da bi pobegao od roditelja! Otkriveni šokantni detalji sa suđenja: "Otac ga…

Dečak ubica otkrio da je ubio vršnjake u Ribnikaru da bi pobegao od roditelja! Otkriveni šokantni detalji sa suđenja: "Otac ga je nazvao psihopatom, pa je počeo da se poistovećuje sa tim"

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