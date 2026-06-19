Dizel i benzin još jeftiniji nego prošle nedelje! Ovo su nove cene goriva

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 217 dinara, a benzin 191 dinar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 26. juna. U odnosu prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina su pojeftinile za po tri dinara. Cene nafte porasle su danas na 77,3 dolara za barel sirove nafte, nakon što je saopšteno da su odloženi razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi Tanjug. Portal "Trejding ekonomiks" navodi da je cena sirove nafte sada 77,3 dolara za barel, dok je cena Brent nafte 80,1 za barel. Podsetimo, Američka kancelarija